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Vado Ligure conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini

Vado Ligure conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini

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Vado Ligure. Il comune di Vado Ligure ha conferito, nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio, la cittadinanza onoraria alla memoria dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini. La delibera è stata approvata all’unanimità.

“Una delibera che possiede un valore profondo, non solo istituzionale ma anche civile, storico ed educativo – spiega il sindaco Fabio Gilardi – Con il conferimento della Cittadinanza Onoraria del comune di Vado Ligure alla memoria di Sandro Pertini, nel 130° anniversario della sua nascita, rendiamo omaggio a una delle figure più alte e più amate della storia repubblicana italiana”.

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