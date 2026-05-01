Vado Ligure conferisce la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini

Vado Ligure. Il comune di Vado Ligure ha conferito, nel corso del consiglio comunale di ieri pomeriggio, la cittadinanza onoraria alla memoria dell’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini. La delibera è stata approvata all’unanimità.
“Una delibera che possiede un valore profondo, non solo istituzionale ma anche civile, storico ed educativo – spiega il sindaco Fabio Gilardi – Con il conferimento della Cittadinanza Onoraria del comune di Vado Ligure alla memoria di Sandro Pertini, nel 130° anniversario della sua nascita, rendiamo omaggio a una delle figure più alte e più amate della storia repubblicana italiana”.