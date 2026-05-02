Adunata degli alpini, parcheggi gratuiti e tariffe agevolate in park per circa 7000 residenti

Genova. La direzione Mobilità urbana del Comune di Genova ha individuato e comunicato a domicilio ai circa 7000 residenti delle zone del centro e della zona tra piazza della Vittoria e Brignole le soluzioni alternative per la sosta, durante lo svolgimento dell’Adunata Nazionale Alpini, dall’8 al 10 maggio a Genova. Per mitigare il disagio, sono state attivate diverse opzioni di sosta alternative.
Per tutti i possessori di permesso Blu Area, da lunedì 4 a lunedì 11 maggio, sarà possibile parcheggiare liberamente in tutte le zone di Blu Area della città e in tutte le Isole Azzurre.