Altri due pini a rischio crollo in corso Podestà, saranno abbattuti da lunedì

Genova. Nell’ambito delle attività routinarie di monitoraggio del patrimonio arboreo cittadino, due alberi in corso Andrea Podestà nel quartiere di Carignano, durante l’ultimo tavolo con la Sovrintendenza chiusosi lo scorso 30 aprile, sono risultati necessari di abbattimento, e saranno sostituiti, nella stagione autunnale, a partire da ottobre, con 2 esemplari di pini Halepensis , considerati specie più idonee al contesto urbano attuale.

La decisione è maturata a seguito di approfondite valutazioni condotte secondo i protocolli VSA e prove di trazione.

» leggi tutto su www.genova24.it