Calcio/ Il Genoa torna da Bergamo con un punto: 0-0 contro l’Atalanta

Pari senza gol alla New Balance Arena tra Genoa e Atalanta, con i rossoblù che chiudono sullo 0-0 al termine di una sfida equilibrata e con occasioni distribuite su entrambi i fronti. La squadra di De Rossi si presenta con Biljow tra i pali, difesa composta da Marcandalli, Ostigard e Vasquez, mentre sulle corsie agiscono Sabelli ed Ellertsson con Amorim e Frendrup in mezzo. In avanti Colombo è supportato da Vitinha ed Ekhator.

Il match si apre subito al 2’ con un tentativo di Vitinha, conclusione però troppo debole per impensierire la difesa avversaria. Al 8’ risponde l’Atalanta con Krstovic, ma Biljow blocca in due tempi senza difficoltà. Con il passare dei minuti cresce il ritmo e al 35’ De Ketelaere prova dalla distanza, trovando ancora attento il portiere rossoblù. Nel finale della prima frazione arrivano due occasioni: prima Ekhator viene fermato da Scalvini, poi Krstovic conclude debolmente.

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