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Carovana di vespisti in viaggio tra costa ed entroterra per celebrare gli ottant’anni della due ruote Piaggio

Carovana di vespisti in viaggio tra costa ed entroterra per celebrare gli ottant’anni della due ruote Piaggio

Vespa Piaggio

Vespisti a raccolta per “80voglia di Vespa” – 80 come gli anni che celebra nel 2026 la Vespa Piaggio -, in programma domani, domenica 3 maggio, tra costa ed entroterra spezzini. Il gruppo, composto da circa cinquanta vespe, partirà dalla piazza di Vernazza, dove riceverà il saluto istituzionale dell’amministrazione, per poi far tappa a Beverino, dove sarà accolta dalla locale amministrazione con assaggi dei prodotti tipici del territorio. Quindi rotta verso Vezzano Ligure, dove la comitivia approderà attorno alle 13.00: in programma pausa pranzo in Piazza del Popolo e, a seguire, premiazione di tutti i Vespa Club partecipanti. Qua sotto la locandina:

Generico maggio 2026

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