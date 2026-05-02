Vespisti a raccolta per “80voglia di Vespa” – 80 come gli anni che celebra nel 2026 la Vespa Piaggio -, in programma domani, domenica 3 maggio, tra costa ed entroterra spezzini. Il gruppo, composto da circa cinquanta vespe, partirà dalla piazza di Vernazza, dove riceverà il saluto istituzionale dell’amministrazione, per poi far tappa a Beverino, dove sarà accolta dalla locale amministrazione con assaggi dei prodotti tipici del territorio. Quindi rotta verso Vezzano Ligure, dove la comitivia approderà attorno alle 13.00: in programma pausa pranzo in Piazza del Popolo e, a seguire, premiazione di tutti i Vespa Club partecipanti. Qua sotto la locandina:
Carovana di vespisti in viaggio tra costa ed entroterra per celebrare gli ottant’anni della due ruote Piaggio