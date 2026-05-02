Cicagna: “Conti in sospeso”, in scena la commedia giallo-comica

Dall’ufficio stampa Teatro di Cicagna
Chiusura di stagione al Teatro Comunale di Cicagna sabato 9 maggio 2026 ore 21 con La Compagnia Sinistra di Lavagna (GE) che porta in scena un grande ritorno con la prima assoluta del VI capitolo della Saga Dei Conti ovvero le avventure dell’ispettore Placido Impassibile, personaggio nato quarant’anni fa dalla fantasia di Patrizio Callao, commedia giallo-comica Conti in sospeso, scritta e diretta da Federico Luciani, anche in scena nei panni dello strampalato, macchinoso quanto improbabile ispettore di Polizia, Placido Impassibile.