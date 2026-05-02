COMMENTA
CONDIVIDI

Dagli Invalsi alla riforma degli istituti tecnici, scioperi in vista nel mondo della scuola

Dagli Invalsi alla riforma degli istituti tecnici, scioperi in vista nel mondo della scuola

Capellini-Sauro, terminati i lavori del Pnrr. L'istituto si "riunisce" dopo anni di cantiere

Scioperi in vista nel mondo della scuola a livello nazionale, indetti in particolare per le giornate di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio prossimi. Come riferito dal ministero dell’Istruzione e del Merito, le azioni in programma sono tre, e cioè: sciopero per le intere giornate del 6 e 7 maggio, proclamato da Cobas scuola Sardegna, con adesione del Fisi-Federazione italiana sindacati intercategoriali e sindacato sociale di base, da Cobas scuola, Usb Pi e Scuola, per tutto il personale e per le scuole di ogni ordine e grado; sciopero per l’intera giornata del 7 maggio, proclamato da Cub Sur, Sgb e Flc Cgil per il personale dirigente, docente e Ata degli Istituti tecnici; infine sciopero breve per il 6 maggio, proclamato da Cub Sur e Sgb per il personale docente della scuola primaria (sciopero breve delle attività funzionali all’insegnamento relative alle prove Invalsi).

Dalle prove Invalsi al potere d’acquisto di docenti e Ata, dalla riforma degli Istituti tecnici al ruolo unico dei docenti: questi alcuni dei temi, riferiscono i Cobas Scuola, sui quali si basa lo sciopero del 6-7 maggio. Per quanto riguarda ad esempio gli Invalsi – che si tengono appunto 6 e 7 maggio –  “scioperando, si potrà impedire lo svolgimento di questi quiz inutili e dannosi”, dicono dal indacato. Oppure, guardando al punto del potere d’acquisto di docenti e Ata, i Cobas Scuola rilevano che “negli ultimi 30 anni si è ridotto di circa il 30 per cento”. O ancora, c’è l’aspetto della riforma degli Istituti tecnici; secondo la sigla sindacale, “la riduzione da 5 a 4 anni di studio comporterebbe la compressione dei programmi e l’abbassamento della qualità, l’aumento delle ore settimanali e dei carichi di lavoro e di studio per docenti e studenti, la drastica perdita di posti di lavoro, l’aumento delle diseguaglianze educative”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com