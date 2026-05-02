Frana di Marciano, sopralluogo con Giampedrone: 240mila euro già stanziati, ora si cercano risorse regionali

Sopralluogo istituzionale nei giorni scorsi a Marciano, dove la frana continua a creare disagi alla viabilità e alle attività locali. L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha visitato l’area insieme alla sindaca Katia Cecchinelli e all’assessore ai Lavori pubblici Loris Pietrobono.

Durante l’incontro, gli amministratori hanno illustrato la situazione, definita particolarmente critica sia per i residenti della frazione sia per le aziende vinicole del territorio, costrette a utilizzare un percorso alternativo nel comune di Luni, lungo e complesso. Il Comune è già intervenuto asfaltando parte della viabilità alternativa con un investimento di 40mila euro.

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