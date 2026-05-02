Frijia: “Longevità governo dimostra solidità e consente di portare avanti riforme e interventi per famiglie e imprese”

“Senza stabilità non c’è futuro. È un principio che trova piena conferma nell’azione del governo guidato da Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia lavora con serietà, al servizio della nazione e con risultati concreti”. Lo dichiara in una nota l’on. Maria Grazia Frijia, deputata spezzina di Fratelli d’Italia. “L’attuale esecutivo è tra i più longevi della storia repubblicana: un dato che dimostra solidità e consente di portare avanti riforme e interventi per famiglie e imprese. Il rilancio del Paese non è uno slogan, ma un impegno mantenuto – conclude la parlamentare e vice sindaca spezzina -. Dalla crescita dell’occupazione agli interventi su energia e sostegno ai territori, la continuità dell’azione di governo sta producendo risultati tangibili. Come parlamentare ligure, continuo a lavorare per rappresentare le esigenze concrete delle comunità locali”.

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