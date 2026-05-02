Genoa, De Rossi: “Quando dico che siamo salvi non lo faccio per spocchia, siamo ancora più vicini”

Bergamo. “Un pochino ho avuto paura negli ultimi minuti. Secondo me oggi hanno creato di più rispetto alla gara d’andata. È normale soffrire un po’, ma nel primo tempo siamo riusciti a metterli in difficoltà“. Questo l’esordio ai microfoni di Sky di mister Daniele De Rossi. Questa sera il suo Genoa ha pareggiato 0-0 sul campo dell’Atalanta avvicinandosi all’obiettivo salvezza: se la Cremonese non dovesse battere la Lazio, sarebbe matematica già in questo turno.

“Quando dico che siamo salvi non lo faccio per spocchia, ma perché orientativamente questo punto ci avvicina ancora di più all’obiettivo – continua -. È stato un bel percorso. Sono soddisfatto: abbiamo giocato alla pari anche contro una squadra come il Como”.

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