Si chiude l’esperienza di Piero Carella alla guida del Legino. Tanti anni in sella al club verdeblù con tante soddisfazioni a livello di settore giovanile. Ora il tempo di farsi da parte non dopo aver definito il perimetro della collaborazione col Savona. Tra le righe, l’ipotesi più probabile sembra l’incastro tra la prima squadra del Savona (senza cambi di denominazione) e il settore giovanile del Legino (con denominazione tutta da scoprire). A corollario, pare quindi possibile scomparsa dei verdeblù dal campionato di Promozione.
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Il presidente Carella saluta il suo Legino: “Passo indietro dopo tanti anni, col Savona possiamo fare qualcosa di bello”