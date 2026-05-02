Il vescovo di Verona apre il ciclo di incontri spezzino “Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo”

L’Istituto superiore di Scienze religiose della Liguria organizza alla Spzia un ciclo di incontri aperti a tutti, dal titolo “Vivono sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza in cielo”. Il primo appuntamento è per lunedì 11 maggio, con inizio alle 17.30 nella sede spezzina dell’Istituto, in via Malaspina 1. Interverrà il vescovo di Verona Domenico Pompili, con una relazione dal titolo “La Gaudium et spes, l’incontro tra la Chiesa e il mondo contemporaneo”. Monsignor Pompili, già altre volte alla Spezia, è dal 2018 presidente della commissione per la cultura e per le comunicazioni sociali della Conferenza episcopale italiana. Specializzato in teologia morale, in precedenza è stato direttore dell’ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della stessa Conferenza episcopale, componente del consiglio di amministrazione del quotidiano cattolico Avvenire e sottosegretario della Cei. La Gaudium et spes, costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, è stata promulgata il 7 dicembre 1965, al termine dei lavori del Concilio Vaticano II. Il successivo incontro, che punterà l’attenzione sulla riflessione di sant’Agostino sugli stessi temi, si svolgerà nella medesima sede dell’Istituto spezzino venerdì 22 maggio, sempre alle 17.30.

L’articolo Consulta religioni: “Respingiamo con forza l’insidia di trascinare il riferimento a Dio dentro i conflitti che la sete di potere e denaro provocano e alimentano” proviene da Città della Spezia.

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