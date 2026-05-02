Laigueglia, il 9 maggio “Sci di fondo on the beach” per sostenere la Fondazione Airc

Laigueglia. Sarà una sfida a dir poco epica quella in programma sabato 9 maggio sulla spiaggia di Laigueglia. Squadre agonistiche da diverse zone d’Italia stanno ultimando la preparazione per la quindicesima edizione di “Sci di fondo on the beach”, manifestazione sportiva e solidale in favore della Fondazione Airc.

Sul litorale del borgo marinaro della Baia del Sole arriveranno atleti anche dalla Val Maira, in provincia di Cuneo, che si sono aggiunti al lungo elenco di partecipanti. Sono già iscritte le squadre di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e, per la prima volta, anche del’Emilia Romagna. Tra le località rappresentate figurano Clusone, Val Serina, Cunardo, Val Malenco, Valle Pesio, Valle Ellero, Valle Stura, Val Formazza, Pragelato, Nus, Torgnon e Sant’Annapelago, in provincia di Modena e appunto Val Maira.

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