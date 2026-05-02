Lavagna: auto a fuoco nella galleria di Santa Giulia; autostrada chiusa

La scorsa notte all’1.50, i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in autostrada dove, nella galleria di Santa Giulia in direzione sud, un’Opel Corsa con due ragazzi a bordo aveva preso fuoco. L’arrivo tempestivo e lo spegnimento delle fiamme, con schiumogeno, hanno impedito danni alla volta della galleria e all’asfalto della carreggiata come in genere avviene in questi casi. I ragazzi a bordo erano scesi appena si erano accorti che il fuoco, al momento per cause imprecisate, si sviluppasse. L’autostrada è stata riaperta alle 3.30.

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