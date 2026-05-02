Lo spezzino Azzerial lancia il singolo “Corazón Viajero”

Esce domani, domenica 3 maggio, Corazón Viajero, nuovo singolo dello spezzino Azzerial: un brano latin pop che racconta un amore in viaggio per il mondo, senza mappa né destinazione. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. “Scritto in spagnolo, il pezzo segue un cuore che vaga tra città e ricordi, sospeso tra distanza e desiderio – si legge in una nota di presentazione del singolo -. Strade sconosciute, notti e pioggia diventano il paesaggio emotivo di una ricerca continua, dove l’assenza non è una fine ma un movimento. Il ritornello è un richiamo intenso e universale, come una voce che attraversa confini e resta sospesa nello spazio”.

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