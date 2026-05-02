Malore sul sentiero, soccorso turista irlandese

Intervento di soccorso quest’oggi sul sentiero tra Monterosso e Vernazza per un turista irlandese di 72 anni colto da malore. Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco, 118 e Pubblica assistenza di Monterosso.

L’uomo, rimasto cosciente, è stato stabilizzato e poi sistemato su barella e portato sulla strada provinciale. Da qui in ambulanza ha raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia.

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