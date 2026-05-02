Moto su strada, lo spezzino Majola verso la North West 200 e il Tourist Trophy

Andrea Majola, centauro originario della Spezia, è pronto ad affrontare due tra le più celebri competizioni su strada al mondo: la North West 200 e il Tourist Trophy. La North West 200, in programma dal 4 al 9 maggio prossimi lungo il celebre tracciato “triangle” tra Portrush, Portstewart e Coleraine (Irlanda del Nord), è una delle road races più veloci al mondo, caratterizzata da lunghi rettilinei e staccate al limite. In questa competizione, il road racer spezzino parteciperà direttamente con il Majo Road Racing Team by EA nella categoria Sportbike, in sella a una Paton S1-R. Dal 25 maggio al 7 giugno si terrà poi l’Isle of Man Tourist Trophy, lungo un tracciato che si snoda tra case, muretti e strade pubbliche. Qui il pilota ligure sarà impegnato in due categorie: Sportbike, con il Majo Road Racing Team by EA e moto Paton S1-R, e Supersport, insieme al team spagnolo Basomba Racing Team, in sella a una Yamaha R6.

In preparazione a questi appuntamenti, Majola prenderà parte ad alcune gare del Trofeo Moto Estate e, con ogni probabilità, a tappe della Coppa Italia, utilizzando una Yamaha R1, per affinare ritmo e competitività in vista delle sfide internazionali. “Affrontare gare come il North West 200 e il Tourist Trophy è sempre una sfida enorme, ma anche un privilegio. E’ un sogno che si avvera”, commenta il centauro spezzino.

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