Osa e Pai lanciano l’appello: “Attenzione caprioli, leprotti e ricci durante lo sfalcio dei prati”

Savona. “In questa stagione, durante lo sfalcio dei prati (fienagione), i cuccioli di animali selvatici nascosti tra l’erba alta corrono un rischio gravissimo: essere uccisi o mutilati dalle lame delle falciatrici. Le vittime sono soprattutto giovanissimi daini, caprioli e leprotti, ma anche starne, fagiani, pavoncelle e rettili”. Il Partito Animalista Italiano e l’Osservatorio Savonese Animalista lanciano un appello “alla massima attenzione rivolto ad agricoltori e cittadini: chi lavora la terra lo sa, ma chi lo fa per passione o occasionalmente potrebbe sottovalutare il problema”.

“Il rischio è maggiore nei prati con vegetazione alta tra i 30 e i 130 centimetri. Per questo è fondamentale effettuare controlli accurati prima di avviare qualsiasi macchinario. Gli esperti raccomandano di iniziare lo sfalcio dal centro del campo e procedere verso l’esterno, così da lasciare agli animali una via di fuga. Tra le pratiche utili: ispezioni con catene umane, l’uso di cani addestrati o droni, e l’adozione di barre d’involo o dispositivi acustici per allontanare i volatili. Se vengono individuati piccoli di daino, capriolo o lepre, è necessario interrompere immediatamente i lavori. Non devono essere toccati né spostati: non sono abbandonati. La madre si trova nei dintorni e tornerà a recuperarli non appena cesserà il pericolo”.

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