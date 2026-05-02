Sampdoria, Attilio Lombardo capo popolo: tanti i tifosi che sperano nella sua riconferma

Genova. Che Attilio Lombardo fosse un idolo per la tifoseria della Sampdoria non è mai stato un segreto. Da giocatore, da membro dello staff tecnico fino ad allenatore della prima squadra, “Popeye” ha attraversato ogni ruolo possibile, sempre accompagnato dall’affetto profondo del popolo blucerchiato.

Ieri al “Ferraris” è stato il protagonista assoluto: dalla Gradinata Sud, che lo ha chiamato sotto il settore per tributargli il proprio applauso, fino al resto dello stadio e ai social, dove sono arrivati tantissimi messaggi di stima. Un riconoscimento che lo ha visibilmente emozionato, al termine di un percorso intenso.

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