‘Santa’: 20enne aggredito e ferito alla testa sul lungomare Rossetti

Aggressione la notte scorsa alle 4 circa sul lungomare Raffaele Rossetti, all’esterno di un esercizio pubblico. Un ragazzo di 20 anni è stato colpito al cranio. Soccorso dai militi della Croce Rossa di Santa Margherita, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna in codice giallo. Del caso si sono occupati i carabinieri della compagnia di Santa Margherita. Si ignorano i motivi che hanno scatenato l’episodio; certamente un campanello d’allarme per quanto riguarda la prossima stagione della movida nella città turistica caratterizzata dalla tranquillità offerta a residenti e ospiti.

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