Savona, adorazione e rosario con le reliquie di san Carlo Acutis

Savona. Domani, domenica 3 maggio, dalle ore 17 nella cappella delle Figlie di Nostra Signora della Neve, in via Alessandro Manzoni 5, si terrà un momento di preghiera comunitaria con adorazione e rosario eucaristico e la presenza delle reliquie di san Carlo Acutis, provenienti dalla Chiesa San Raffaele al Porto ed esposte fino al 7 giugno.
La celebrazione darà inizio al “Maggio mese mariano”, la tradizione di dedicare l’intero mese alla Vergine Maria. I gruppi che desiderano vivere la preghiera con Carlo Acutis, anche in maniera autonoma, possono contattare suor Francesca Buffa al 3476898440.