Savona, incontro pubblico con Roberto Vannacci su sicurezza e immigrazione

Albissola Marina. Si terrà mercoledì 13 maggio alle ore 16.30, presso il Soleluna Village, un incontro pubblico con Roberto Vannacci, promosso dal comitato “Futuro Nazionale – Savona 2.0”. L’evento, a ingresso su prenotazione, sarà dedicato ai temi della sicurezza e della gestione dei flussi migratori, questioni al centro del dibattito politico nazionale e locale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto diretto tra cittadini e uno dei protagonisti più discussi del panorama politico italiano degli ultimi mesi. Vannacci interverrà su proposte e visioni legate al controllo del territorio, alla tutela dell’ordine pubblico e alle politiche di rimpatrio, argomenti che suscitano interesse ma anche forti divisioni nell’opinione pubblica.

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