A Sarzana ultimo giorno per Oysteria e Atri Fioriti in un ponte del Primo Maggio pieno di visitatori

Ponte del Primo Maggio pieno di persone a Sarzana complice anche il bel tempo che ha accompagnato l’arrivo in città di tantissimi visitatori che hanno potuto godere di colori e profumi di “Atri fioriti” e, da ieri, dei sapori di “Oysteria, entrambe dedicate alla commerciante Giulia Coloru scomparsa nei giorni scorsi. Anche oggi i visitatori potranno entrare in quindici dimore storiche eccezionalmente aperte, trasformate in installazioni floreali ispirate al tema “Il profumo dei sogni”. Tra gli atri, architettura, essenze e composizioni botaniche si fondono in un’esperienza sensoriale diffusa, capace di valorizzare l’identità della città. Accanto al percorso artistico, in piazza Matteotti prosegue Oysteria, con degustazioni di ostriche del Golfo della Spezia, champagne e proposte food. Nel pomeriggio, alle 17, è atteso lo chef Andrea Mainardi, protagonista di un incontro con il pubblico e di uno show cooking e della presentazione del suo libro con Annamaria Bernardini de Pace.

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