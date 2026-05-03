Albissole, Cattardico e la cabala dei capelli: “Finché non perdo, non li taglio più”

Quiliano. La capigliatura di mister Cristian Cattardico non è passata inosservata. Soprattutto sapendo che dietro a questi capelli lunghi ci sia tutta una cabala per la sua Albissole.

“Finché non perdo, non li taglio più”, se l’era detto anche nella stagione della vittoria del campionato a Loano, dove però il rito era stato interrotto a dicembre per una sconfitta. Quest’anno, invece, il conto dei passivi è ancora a zero. Con il pari di ieri al “Picasso”, è definitiva l’imbattibilità tra campionato e coppa. E nel frattempo la coda del “Mago” è sempre più cresciuta. Ma c’è ancora una partita da giocare: la finale del titolo regionale contro la vincente del Girone B, una tra Sammargheritese e Vallescrivia.

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