Alpini a Genova, potenziata l’assistenza sanitaria: i casi a bassa complessità verso le Case della comunità

Genova. Per la 97^ Adunata degli Alpini, che si svolgerà a Genova dall’8 al 10 maggio, è stato messo a sistema, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, un piano sanitario dedicato. È stata potenziata l’offerta di attività e servizi degli ospedali genovesi, mentre sarà garantita un’adeguata gestione dei flussi per i casi a bassa complessità clinica, orientando le necessità verso le Case della Comunità Hub e Spoke nella giornata di venerdì e verso quelle Hub, attive 7 giorni su 7 h24, durante il week end.

Gli ospedali cittadini saranno riservati in via prioritaria alla gestione dei casi di maggiore gravità o che necessitino di interventi specialistici urgenti, nell’ottica di evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere e assicurare una risposta assistenziale appropriata e tempestiva per tutte le tipologie di pazienti.

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