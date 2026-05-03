Canotaggio/ Argus, pioggia di medaglie a Corgeno

Sul lago di Comabbio, a Corgeno (frazione di Vergiate, in provincia di Varese), la Canottieri Argus 1910 ha chiuso un fine settimana pieno di medaglie nel Meeting al-CD-un-MA Nord, la prova di riferimento per il bacino settentrionale del canottaggio giovanile, universitario e master, disputata in contemporanea con il meeting del Sud a Sabaudia. La manifestazione va letta dentro una cornice più ampia: è una delle tappe che accompagnano i più giovani verso il Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, in programma dal 3 al 5 luglio alla Standiana di Ravenna, accanto a Mirabilandia. A Corgeno, secondo i dati diffusi dagli organizzatori locali, erano attesi oltre 1.100 atleti di circa 70 società.

L’acuto del weekend, come sottolinea l’allenatore Filippo Dato, è arrivato da Francesco Russo Verderame. “Il nostro acuto del weekend – racconta Dato – è stato quello di Francesco Verderame, nel singolo universitari, che ha vinto il singolo sulla distanza di 1000 metri, relegando in secondo posto il singolista del Porto Ceresio, che aveva vinto finora nella stagione tutte le gare. Quindi continua il periodo positivo di Verderame, e si è confermato il buon livello della sua stagione”. Il risultato gli dà ragione: nel singolo Universitari maschile Verderame ha vinto in 3’38”03, davanti a Matthias Moroni del Porto Ceresio, secondo in 3’46”07, e ad Andrea Dolcemascolo del Moltrasio, terzo in 3’58”03. Un successo netto, contro un avversario che fin lì aveva sempre fatto valere la propria regolarità stagionale.

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