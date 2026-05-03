Chiavari: al Giro d’Italia anche Andrea Raccagni Noviero

Da Avanti Chiavari

Andrea Raccagni Noviero sarà tra i protagonisti del prossimo Giro d’Italia, in programma il 20 maggio con l’arrivo dell’11ª tappa a Chiavari.

Un motivo di grande orgoglio per la nostra città, che quest’anno non solo ospita un evento sportivo di rilievo internazionale, ma potrà anche tifare un atleta chiavarese sulle strade del Giro. Una doppia emozione che rende questo appuntamento ancora più significativo per tutta la comunità.

Per questo abbiamo voluto riservargli un momento speciale: insieme alla sua famiglia, agli amici e ai parenti, lo abbiamo accolto nella sala del consiglio comunale al termine di un allenamento, per fargli sentire tutto il calore e la vicinanza della sua città.

Ad Andrea il nostro più sincero in bocca al lupo per questa straordinaria avventura, certo che saprà rappresentare la città dei portici.

Forza Andrea ti aspettiamo il 20 maggio a Chiavari!

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