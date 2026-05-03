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Cinque Terre, il ponte passa tra flussi intensi e disagi ferroviari. Resta l’incognita del turismo “last minute”

Cinque Terre, il ponte passa tra flussi intensi e disagi ferroviari. Resta l’incognita del turismo “last minute”

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Questa domenica, anche alle Cinque Terre, scivola via senza particolari intoppi, fatto salvo per l’infortunio sul sentiero tra Vernazza e Monterosso dove, per l’impervietà della zona, è stato fatto alzare in volo anche l’elicottero Drago. La persona coinvolta è un escursionista francese che ha riportato un trauma a una caviglia, poi raggiunto. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e l’intervento in suo aiuto è stato facilitato anche da un nuovo sistema di segnalazione del soccorso testato proprio durante questo ponte. Si tratta della nuova cartellonistica che riporta il punto esatto del sentiero e i numeri di emergenza da contattare.

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