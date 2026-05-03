Concessioni a Marinella: gara per tre spiagge libere attrezzate

Prosegue il percorso di riordino delle concessioni demaniali a Marinella con un nuovo passaggio operativo: il Comune di Sarzana ha infatti pubblicato i bandi per l’affidamento in gestione di tre spiagge libere attrezzate, aprendo una fase che punta a ridefinire criteri, qualità dei servizi e utilizzo del fronte mare. Con la determinazione dirigenziale del 30 aprile sono stati approvati tutti gli atti di gara per i lotti 1A, 2A e 3A, dando attuazione agli indirizzi dell’amministrazione e inserendo questi affidamenti nel più ampio quadro di riorganizzazione delle concessioni sul litorale imposto dalla sentenza del Tar.

Nel dettaglio, la gara riguarda tre porzioni strategiche della costa: il lotto 1A (ex Cavallino), tra gli ex bagni Turbina e Margot, si sviluppa su circa 2.555 metri quadrati con un fronte mare di 61,56 metri; il lotto 2A (ex Pitì), tra Margot e il primo tratto di spiaggia libera verso la passeggiata, copre circa 2.237 metri quadrati con 62,50 metri di fronte mare; il lotto 3A (ex Odessa), tra gli ex bagni Roma e Alfa Diana, è il più contenuto, con circa 1.048 metri quadrati e un fronte mare di 19,44 metri. Le aree saranno affidate in sub-concessione fino al 31 dicembre 2029, con l’obiettivo di garantire una gestione continuativa già a partire da questa stagione balneare, in linea con le tempistiche del riassetto complessivo del demanio marittimo.

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