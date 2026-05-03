Estratti i nomi dei vincitori della lotteria di “Lotto con lo Spezia”

Sono stati estratti i numeri vincenti della lotteria di “Lotto con lo Spezia” legata all’iniziativa benefica dell’associazione spezzina Tive6, nata in memoria di un giovane dipendente dell’Enel scomparso prematuramente. Ogni anni l’associazione che porta avanti il suo ricordo organizza una serie di attività che legano le attività ludiche a quelle solidali “Lotto con lo Spezia” è una di queste e il ricavato è devoluto all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

Domani, 4 maggio alle 17, si terrà all’Hospitality dello stadio Alberto Picco il risultato della raccolta fondi, non mancheranno le sorprese e l’assegnazione delle maglie ai vincitori della lotteria. Saranno presenti, oltre all’associazione Tive6 e lo Spezia Calcio, i rappresentanti della Pediatria La Spezia Ospedale Gaslini, Uisp La Spezia, Club Orgoglio Spezzino e Curve Pericolose e l’amministrazione Comunale di La Spezia.

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