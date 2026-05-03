Il Comune di Genova aderisce alla “Carta della partecipazione pubblica”, per potenziare i processi partecipativi

Genova. La giunta comunale, su proposta della sindaca Silvia Salis, di concerto con l’assessore al Decentramento amministrativo e alla Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, Davide Patrone e con l’assessora all’Urbanistica, Verde Urbano, Smart City, Città dei 15 minuti, Francesca Coppola, ha approvato la delibera per l’adesione del Comune di Genova alla Carta della partecipazione pubblica.

La decisione segue di pochi giorni l’incontro genovese del 17 aprile in cui l’Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica (AIP2), co-promotrice della Carta, ne ha presentato pubblicamente la nuova versione, nel quadro di un evento patrocinato dall’Amministrazione comunale a cui hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore Patrone, l’assessora Coppola e la presidente del Municipio I Centro Est Simona Cosso.

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