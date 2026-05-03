Impianto rifiuti Pianazze, opposizione in Provincia: “Incomprensibile la bocciatura della delocalizzazione”

Il futuro dell’impianto di trattamento rifiuti delle Pianazze resta al centro dello scontro politico. Durante l’ultima seduta del Consiglio Provinciale, l’amministrazione di centro-destra ha bocciato l’ordine del giorno presentato dall’opposizione di centrosinistra, che chiedeva l’avvio immediato delle procedure per la delocalizzazione del sito. Al suo posto, la maggioranza ha approvato un documento dai toni decisamente più “morbidi”, che sposta l’attenzione su controlli e formazione, “evitando però di assumersi l’impegno politico e amministrativo del trasferimento dell’attività.” spiega il gruppo di centro-sinistra.

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