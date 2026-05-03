Inaugurata “La Via del Mare”: sport e natura per collegare l’alta Val di Vara al Tigullio

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la giornata inaugurale de “La Via del Mare”. Ottanta partecipanti hanno risposto all’appello, affrontando i 54 km dell’itinerario con un dislivello positivo di 1.100 metri, partendo dal Passo di Cento Croci per giungere nel cuore di Sestri Levante. L’evento è stato organizzato e realizzato grazie alla preziosa collaborazione e al gemellaggio delle associazioni del territorio, la cui sinergia è stata la chiave del successo di questa prima edizione. Il percorso è stato gestito con professionalità dal Gruppo MTB LEVANTE TRAIL GUIDES, guidato da Fabio Castelli, Diego Salvestri e Fabio Biasotti, con il fondamentale supporto tecnico lungo tutto il tracciato garantito da Simone Masi di Punto Sport. Il momento culminante della giornata è stato il taglio del nastro e il battesimo ufficiale della segnaletica de “La Via del Mare”, avvenuto alla presenza delle autorità locali in rappresentanza dei Comuni del comprensorio: Francesco Solinas, Sindaco di Sestri Levante, Giovanni Stagnaro, Sindaco di Casarza Ligure, Marco Traversone, Sindaco di Sesta Godano, Luca Passagno, Vice Sindaco di Maissana, Silvana Ghiggeri, Assessore di Varese Ligure. L’iniziativa segna un passo fondamentale per la promozione del turismo lento e sostenibile in Liguria, unendo idealmente e fisicamente l’Alta Val di Vara con il Mar Ligure attraverso lo sport e la natura.

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