Incidente in A7, con oltre 7 chilometri di code e traffico bloccato. Giornata da bollino rosso per le autostrade liguri

Genova. Ancora incubo code sulle autostrade genovesi, oggi sotto pressione per il traffico del controesodo del lungo ponte del 1 Maggio e i tanti cantieri inamovibili rimasti sulle carreggiate: giornata da bollino rosso per il nodo di Genova. E poi gli incidenti. Questa mattina, poco dopo le 13, un’auto ha sbandato sulla A7 all’altezza di Ronco Scrivia, finendo sul guardrail.

L’incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe stato causato da un malore che ha colpito un uomo di circa 70 anni alla guida della sua auto, mentre transitava nella tratta ad una corsia per senso di marcia e scambio di carreggiata. Sul posto è arrivata la polstrada e le ambulanze del 118. Intervenuto anche l’elicottero dei vigili del fuoco che ha trasporto l’uomo, probabilmente vittima di un ictus, presso il pronto soccorso del San Martino.

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