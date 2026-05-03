La Pubblica Assistenza di Sarzana a Genova per portare giocattoli ai bimbi del Gaslini

La Pubblica Assistenza “Misericordia e Olmo” di Sarzana ha accompagnato il “Sorrisificio di Nonno Flappy” all’Ospedale Gaslini di Genova. Nella mattinata di mercoledì 29 aprile i volontari hanno preso parte a un’importante appuntamento solidale accompagnando l’associazione a Genova per la consegna di giochi destinati ai bambini ricoverati. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità del volontario e membro dell’esecutivo e responsabile dei servizi, Francesco Bologna, che ha garantito il supporto logistico necessario allo svolgimento dell’attività.

Il “Sorrisificio di Nonno Flappy”, fondato e presieduto da Francesca Fontana, nasce con l’obiettivo di portare momenti di leggerezza e serenità in ospedali e case di cura. Attraverso la marionetta Nonno Flappy e il pupazzo Bulletto, animato da un volontario dell’associazione, vengono proposti piccoli spettacoli, canzoni e momenti di intrattenimento rivolti a bambini e anziani, ispirandosi alla filosofia del medico statunitense Patch Adams.

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