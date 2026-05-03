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Sport

Laigueglia, conclusa con successo la randonnée “Nord Ovest Divide” dalla Liguria al Piemonte

Laigueglia, conclusa con successo la randonnée “Nord Ovest Divide” dalla Liguria al Piemonte

Nord Ovest Divide

Laigueglia. Si è appena chiusa l’edizione 2026 del “Nord Ovest divide”. L’avventura in bici in formula randonnée che parte dal parco delle vallere di Moncalieri è arriva a Laigueglia. Quest’anno sono stati i percorsi cicloturismo da 200 km e gravel da 300 km, strada 400 km e il brevetto internazionale brm da 600 km.

Sono stati quasi 100 i partecipanti all’iniziativa. L’arrivo nella piazza dei ciclisti è stato animato anche di notte per chi ha pedalato anche di notte per ottenere il brevetto internazionale. Il “Nord Ovest divide” è la più lunga randonnée sul territorio Piemonte-Liguria del 2026.

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