Laigueglia, conclusa con successo la randonnée “Nord Ovest Divide” dalla Liguria al Piemonte

Laigueglia. Si è appena chiusa l’edizione 2026 del “Nord Ovest divide”. L’avventura in bici in formula randonnée che parte dal parco delle vallere di Moncalieri è arriva a Laigueglia. Quest’anno sono stati i percorsi cicloturismo da 200 km e gravel da 300 km, strada 400 km e il brevetto internazionale brm da 600 km.

Sono stati quasi 100 i partecipanti all’iniziativa. L’arrivo nella piazza dei ciclisti è stato animato anche di notte per chi ha pedalato anche di notte per ottenere il brevetto internazionale. Il “Nord Ovest divide” è la più lunga randonnée sul territorio Piemonte-Liguria del 2026.

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