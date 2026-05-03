Le classi terze della scuola media di Albisola Superiore coinvolte nel percorso Uomini in Viaggio 2025-2026

Albissola Marina/Albisola Superiore. Si conclude giovedì 7 maggio il progetto educativo ideato e realizzato dalla cooperativa sociale Bottega della Solidarietà e che per l’ottavo anno consecutivo vede coinvolti tutti gli studenti delle scuole medie dell’IC delle Albisole, ben 413 alunne ed alunni.

Un progetto fortemente voluto sin dal 2018 dall’amministrazione comunale di Albisola Superiore che coinvolge l’IC delle Albisole, referente e partner del progetto, e da quest’anno anche il comune di Albissola Mare. Molte iniziative si terranno nel mese di maggio sia nella sede di Albisola Superiore che in quella di Albissola Mare a conclusione delle unità didattiche realizzate in ogni classe.

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