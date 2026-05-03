 Lions delle Albisole, raccolti 974 kg di alimenti per l’associazione San Vincenzo e le famiglie di Sassello

Albisola Superiore/Albissola Marina. Siamo felici di annunciare che durante la raccolta alimentare per l’associazione San Vincenzo e per le famiglie di Sassello , sono stati raccolti 974 kg di alimenti non deperibili presso i supermercati Gulliver, Conad e Fudi. Questi doni saranno fondamentali per le famiglie bisognose delle due Albisole e di Sassello”, affermano dai Lions delle Albisole.

“Un enorme grazie va ai nostri soci e volontari che hanno reso possibile questa iniziativa: alla Presidente Barbara Bagnasco con il marito Ernesto Biggi, ai soci Silvia Scotti e la sorella Laura , Anna Geralli, Mario Mazzini, Enzo Gareri, Silvia Sogno, Vilder Vanz, Flavio Beltrami , ai Leo dell’Alba Docilia presenti con Lorenzo Pastorino”, continuano.

» leggi tutto su www.ivg.it