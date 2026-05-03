Lo chef Barbieri a Bergeggi e Varigotti per il ponte del 1° maggio: tra trekking e un tuffo in mare

Bergeggi/Varigotti. Bruno Barbieri ha scelto Bergeggi e Varigotti per trascorrere questo ponte del Primo Maggio. Tracking, mare e sole sono state le parole d’ordine che hanno accompagnato le giornate dello chef stellato.

Oggi, domenica 3 maggio, Barbieri si è infatti concesso una passeggiata sulle alture di Bergeggi come testimoniano le storie sul suo account Instagram ufficiale. Mentre ieri, sabato 2 maggio, ha scelto Varigotti per il suo primo bagno della stagione estiva 2026. Lo chef nonostante l’acqua, definita da lui stesso, “pietrificante” si è buttato, complice la giornata di sole.

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