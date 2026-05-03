Luceto Classic: vince Matteo Sereno, sorprende Lisa Curti

Albisola Superiore. È Matteo Sereno il vincitore dell’edizione 2026 della Luceto Classic, che ancora una volta ha portato tantissimi corridori a vivere un 1° maggio diverso dal solito ad Albisola Superiore. Bellissima la prova del portacolori del GDS Valtanaro che in 52’49” è riuscito a guadagnare un buon margine nella parte finale della corsa ligure, allestita su 11 km per un dislivello di 500 metri.

Sereno ha chiuso con un vantaggio di 18” su Matteo Cesano (Boves Run), mentre al terzo posto ha chiuso Corrado Ramorino (Gruppo Città di Genova) che ha chiuso a 31” esattamente come Lorenzo Murachelli (Barnes Trail and Road). Sotto il minuto di distacco anche Samuele Rittano (Boves Run) quinto a 58” davanti allo specialista argentino, ma da anni trapiantato in Italia Pablo Barnes (Barnes Trail and Road) a 1’13”.

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