Messa pontificale per l’anniversario della cattedrale del Cristo Re

La cattedrale diocesana di Cristo Re, alla Spezia, compie oggi cinquantuno anni, essendo stata consacrata ed aperta ai fedeli il 3 maggio 1975, a cura del vescovo Giuseppe Stella e presente, tra gli altri, il cardinale Giuseppe Siri. Nell’occasione, stamani alle 10.30 il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiede la celebrazione della Messa pontificale per l’anniversario della dedicazione. Tutti i fedeli sono invitati a partecipare. La cattedrale, progettata sin dagli anni Venti del secolo scorso, venne realizzata sul progetto definitivo dell’architetto Adalberto Libera, completato poi dapo la sua morte dallo spezzino Cesare Galeazzi.

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