Obbligo di usare Microsoft Word al liceo Leonardo da Vinci: le critiche della rete Software libero Liguria

Genova. Una circolare scolastica interna accende la protesta dei sostenitori del software libero e apre un caso sulla gestione degli strumenti informatici nella scuola pubblica. In una circolare, firmata dal dirigente scolastico del liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci”, sarebbe arrivato l’input per i docenti delle classi quinte di consegnare il Documento del 15 maggio per l’Esame di Stato esclusivamente “in formato WORD”.
A sottolinearlo in una nota stampa la rete regionale Software Libero Liguria, che contesta la legittimità della richiesta. Secondo gli attivisti, imporre un simile vincolo costringe di fatto il personale della scuola a utilizzare un prodotto commerciale specifico.