Pallanuoto: Venere Azzurra batte Imperia e pensa ai play-off

Continua la marcia della Venere Azzurra nel campionato di Serie B Femminile. Nella cornice della piscina “2 Giugno”, le ragazze di coach Foti superano la Rari Nantes Imperia con il punteggio di 17-9, confermando l’ottimo stato di forma e la solidità di un gruppo che guarda già con determinazione al prossimo grande appuntamento. Con la qualificazione già in tasca, la mente della società e delle atlete è proiettata alle finali play-off, che si disputeranno il 6 e 7 giugno presso la piscina “Centro Italia Nuoto” di Avezzano (AQ). Un appuntamento molto importante e di grande prestigio: la formula prevede due gironi da quattro squadre ciascuno, con la promozione diretta in Serie A2 (stagione 2026-2027) riservata alle prime due classificate di ogni raggruppamento. La Venere Azzurra è stata inserita nel Girone A, dove dovrà vedersela con avversarie di assoluto valore: la 1ª classificata della Lombardia (AN Brescia), la 1ª della Toscana e la 2ª del Lazio.

La sfida contro l’Imperia è iniziata all’insegna dell’equilibrio, con un primo tempo scoppiettante chiuso sul 4-4. È nel secondo parziale che la Venere Azzurra ha scavato il solco decisivo: un break travolgente di 7-1 che ha annichilito le resistenze ospiti. Negli ultimi due tempi, le padrone di casa hanno gestito con intelligenza il vantaggio (3-1 e 3-3 i parziali), concedendo spazio alle rotazioni e mantenendo sempre alta la concentrazione. Nonostante qualche assenza pesante e l’ampio minutaggio concesso alle più giovani, la Venere quando accelera spegne ogni velleità avversaria ipotecando il match. Da segnalare l’esordio stagionale di Giorgia Cerliani che festeggia con un gol è un ottima prestazione il ritorno in vasca dopo un biennio sabatico. Il capitano Michela Pisacane indiscussa mattatrice del match con ben 7 realizzazioni. Gianstefani, Costa e Davini vanno di doppietta, a referto con un centro anche: Ioime, Figoli e Fioravanti.

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