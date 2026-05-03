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Sport

Pietra beffato, Moraglia ringrazia i suoi: “Dominato per 119 minuti, non potevo chiedere di più”

Pietra beffato, Moraglia ringrazia i suoi: “Dominato per 119 minuti, non potevo chiedere di più”

Generico maggio 2026

Dalla meravigliosa serata di Coppa alla partita che chiude la stagione del Pietra Ligure. In mezzo sempre la Fezzanese. Il calcio dà e il calcio toglie, anzi “il calcio è spietato” per usare le parole di mister Andrea Moraglia nel post partita. I biancocelesti cadono 1-2 nella semifinale regionale dei playoff dopo una grande prestazione. Per questo il tecnico si è presentato ai nostri microfoni, comunque, soddisfatto.

Commenta Moraglia: “Devo fare un ringraziamento enorme a tutti i ragazzi e a tutta la società. Abbiamo fatto una stagione secondo me incredibile. Da fuori è facile parlare, ma i ragazzi hanno dato tutto. Abbiamo dominato per 119 minuti, poi è arrivato l’episodio a indirizzare la partita. Non potevo chiedere di più e di meglio. Siamo dispiaciuti per l’epilogo ma usciamo con orgoglio”.

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