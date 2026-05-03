Pietra Ligure, Filadelli e Vassallo: “Forse quest’anno eravamo i più forti ma non siamo stati i più bravi. Ripartiamo per vincere l’anno prossimo”

Epilogo amaro per la stagione del Pietra Ligure. La vittoria della Coppa Italia regionale sembrava il preludio a una stagione trionfale. Invece, il duello col Millesimo per la vittoria del campionato è stato perso con tre turni di anticipo e il percorso playoff si è subito interrotto oggi. Con una sconfitta 2-1 in casa contro la Fezzanese che fa malissimo. Perché ai pietresi bastava un pareggio e perché il goal degli spezzini è arrivato al 115′ minuto. I biancocelesti ci riproveranno l’anno prossimo. Dopo la conferma di mister Moraglia delle scorse settimana, rimarranno nel club anche il dg Luca Filadelli e il ds Roberto Vassallo, che diventerà vicepresidente.

» leggi tutto su www.ivg.it