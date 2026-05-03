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Sport

Playout Eccellenza, l’andata va alla San Francesco Loano: 1-0 contro la Voltrese, decisivo Halaj all’86’

Playout Eccellenza, l’andata va alla San Francesco Loano: 1-0 contro la Voltrese, decisivo Halaj all’86’

Carcarese Vs San Francesco Loano

C’è la firma di Sergio Halaj sulla prima vittoria della San Francesco Loano nel nuovo Ellena. L’andata dei playout va ai rossoblù che battono 1-0 alla Voltrese con il gol del centravanti quasi sulla sirena. Una partita tesa, nervosa, risolta soltanto all’86’ grazie al tiro da fuori dell’ex Finale.

Come prevedibile, è andato in scena un match equilibrato. Inizialmente una buona partenza dei padroni di casa, poi è cresciuta la Voltrese che ha avuto l’opportunità del vantaggio con Giambarresi e con Hodaj. L’ultimo quarto d’ora però ha premiato i rossoblù che prima hanno colpito un palo con Hamati e poi con Halaj hanno trovato la rete.

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