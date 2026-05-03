Playout Eccellenza, l’andata va alla San Francesco Loano: 1-0 contro la Voltrese, decisivo Halaj all’86’

C’è la firma di Sergio Halaj sulla prima vittoria della San Francesco Loano nel nuovo Ellena. L’andata dei playout va ai rossoblù che battono 1-0 alla Voltrese con il gol del centravanti quasi sulla sirena. Una partita tesa, nervosa, risolta soltanto all’86’ grazie al tiro da fuori dell’ex Finale.

Come prevedibile, è andato in scena un match equilibrato. Inizialmente una buona partenza dei padroni di casa, poi è cresciuta la Voltrese che ha avuto l’opportunità del vantaggio con Giambarresi e con Hodaj. L’ultimo quarto d’ora però ha premiato i rossoblù che prima hanno colpito un palo con Hamati e poi con Halaj hanno trovato la rete.

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