Portofino: “Le regate di primavera” e tre giorni da record e di selfie

Il Ponte del Primo Maggio la Riviera ha fatto il pieno di turisti oltre ogni più rosea previsione. Portofino ha retto alla presa d’assalto di turisti arrivati via mare, su gomma e a piedi attraverso i sentieri o percorrendo la provinciale 227. Migliaia e migliaia di selfie scattati negli angoli più suggestivi da inviare agli amici. Contemporaneamente il Borgo ha ospitato le “Regate di Primavera” che non sono solo una competizione sportiva, ma segnano la presenza del bel mondo. La cerimonia di premiazione nel pomeriggio al Molo Umberto I° con Carlo Cameli, presidente dello Yacht Club Italiano.

La stagione turistica nel Borgo è ufficialmente iniziata. Va ricordato che lo scorso anno il Borgo non è andato in letargo; sia per le iniziative organizzate nel Comune, sia perché la lenta ma ormai consolidata presenza di turisti tutto l’anno nel capoluogo, li spinge, durante il loro soggiorno, a visitare Portofino, icona privilegiata del turismo ligure.

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