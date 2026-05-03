Prima domenica di maggio con cielo nuvoloso e massime fino a 24 gradi

Per la giornata di oggi, il tempo si presenterà ovunque prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso, già dalle prime ore del mattino. I venti saranno deboli o moderati, spirando da Scirocco sulle zone interne e da Ostro lungo le aree costiere. Non sono attese precipitazioni di rilievo durante l’arco della giornata, né fenomeni temporaleschi. La nuvolosità si manterrà diffusa anche nel corso del pomeriggio e in serata. Le temperature, su tutta la provincia, oscilleranno tra i 16 e i 24 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com

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