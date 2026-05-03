Rifiuti abbandonati sul Parodi, un lettore: “Senza parole”

“Senza parole” non ha trovato altri termini un lettore che si è rivolto a Città della Spezia per segnalare un cumulo di rifiuti abbandonati sul Monte Parodi. Dagli scatti si notano resti di tettoie e quel che resta di alcuni arredi da giardino in plastica. La zona sarebbe ad un paio di chilometri dal capolinea del bus 15. Il lettore aggiunge: “Le foto sono state scattate pochi giorni fa e rappresentano una minima parte dei detriti che vengono scaricati quasi ogni giorno”. Negli anni il Monte Parodi è stato spesso sede di abbandoni indiscriminati di ogni genere di rifiuto.

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