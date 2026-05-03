San Fruttuoso, due notti di risse tra via Casoni e piazza Martinez: la preoccupazione dei residenti

Genova. Fine settimana di tensioni per la vita notturna del quartiere di San Fruttuoso, con diversi momenti di disordini alcuni gruppi di persone. Gli episodi si sono verificati tra piazza Martinez e via Casoni, davanti agli occhi di residenti e i numerosi frequentatori degli esercizi di ristorazione della zona.

La prima vicenda si è verificata nella serata di venerdì nei pressi della storica piazza, originata, secondo quanto riportato dalle testimonianze, da un furto di uno zaino. Dopo la prima aggressione, il presunto derubato sarebbe stato raggiunto da amici e conoscenti. L’intervento della polizia avrebbe disperso i due gruppi di persone.

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